Tödliche Tragödie: Kind (2) setzt sich unbemerkt ins Auto der Eltern - und rollt in Bachbett

Polizei hat schlimme Vermutung nach Unfall

+ © Marc Müller/dpa Ein Kind ist in Österreich unbemerkt in das Auto seiner Eltern gelangt und dabei ums Leben gekommen. © Marc Müller/dpa

In der Steiermark ist ein Zweijähriger unbemerkt ins Auto seiner Eltern gelangt. Als der Wagen ins Rollen kam, nahm die Tragödie ihren Lauf - das Kind kam ums Leben.

Eine Tragödie ereignete sich am Freitag in der Steiermark in Österreich.

Ein Zweijähriger stieg unbemerkt in das Auto seiner Eltern.

Das Kind kam ums Leben, als der Wagen ins Rollen geriet und in einem Bach landete.

Graz - Eine Tragödie hat sich am Freitagnachmittag in Österreich ereignet. Ein Zweijähriger ist mit dem Auto seiner Eltern im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in ein Bachbett gerollt und ums Leben gekommen.

Tragödie in der Steiermark: Kind rollt mit Auto in Bach - Polizei mit Vermutung zum Unfallhergang

Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der zweijährige Junge gegen 17 Uhr in einem unbeobachteten Moment in das vor dem Haus geparkte Auto seiner Eltern gelangt. Das berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag. Vermutlich hatte der Junge dabei den automatikbetriebenen Wagen in die Leerlaufposition gebracht, wodurch das Auto auf dem leicht abschüssigen Gelände ins Rollen gekommen sei, so die Vermutung der Polizei. Der Wagen rollte daraufhin wohl in Richtung des Fröschnitzbaches, wo das Kind vermutlich von der Strömung mitgerissen wurde.

Zweijähriger in Bach gefunden - Kind stirbt in der Nacht im Krankenhaus

Als die Mutter den Buben im Haus nicht vorfinden konnte, suchte sie draußen nach ihm und entdeckte das Fahrzeug im Bachbett. Die sofortige Suche der Familie nach dem Buben blieb vorerst erfolglos, so die Polizei. Rettungskräfte konnten den Zweijährigen wenig später etwa einen Kilometer Bachabwärts leblos im Wasser entdecken.

Nach Reanimationsversuchen wurde der Zweijährige vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik geflogen, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlegen ist. (va)

Ein grausamer Unfall ereignete sich am Freitagabend auch im bayerischen Deggendorf. Dort wurde ein ebenfalls zweijähriges Kind von einem ausparkenden Auto überrollt.