Stau nach Unfall auf der Autobahn A1 in Hamburg Stillhorn

LKW vs. PKW

+ © Sebastian Peters Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Sebastian Peters

Ein Unfall auf der Autobahn A1 in Höhe Stillhorn sorgt seit dem Mittag für Stau und Teilsperrungen der Autobahn A1 in Hamburg.

Hamburg – Auf der Autobahn A1 in Höhe Hamburg-Stillhorn ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall. Mehrere Insassen eines Autos wurden dabei verletzt. Aufgrund der Teilsperrung der Autobahn staut sich der Verkehr auf bis zu 10 Kilometern in Fahrtrichtung Süden.



Wie es zu dem Unfall auf der Autobahn kommen konnte, verrät 24hamburg.de