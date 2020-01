Drei Tote in Starnberger Haus gefunden - Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Angehörige verständigten die Polizei

Die Polizei ermittelt, nachdem im Norden von Starnberg drei Leichen gefunden worden sind.

Starnberg - Im Norden von Starnberg ist es am Sonntagabend (12. Januar 2020) zu einem schaurigen Fund gekommen. Die Polizei stieß in einem Wohnhaus auf drei tote Personen. Die Beamten waren zuvor von Angehörigen um Hilfe gebeten worden.

In einer Pressemitteilung teilte die Polizei mit: „Heute gegen 17.30 Uhr verständigten Angehörige eines Starnberger Ehepaares die Polizei, weil sie die Eheleute mehrere Tage nicht erreichen konnten. Eine Polizeistreife fand nach Betreten des Anwesens drei Tote im Haus.

Starnberg: Polizei findet drei Leichen in Wohnhaus - Verbrechen vermutet

Nach derzeit nicht gesicherten Erkenntnissen handelt es sich dabei um die vermissten Eheleute und deren Sohn. Die Ermittler gehen im Moment von einer Gewalttat aus. Die Spurensicherung ist vor Ort und wird von einem Rechtsmediziner unterstützt.

Weitere Angaben zum Sachverhalt können momentan nicht gemacht werden.“

Am Montag (13. Januar 2020) will die Polizei ausführlich über die bisher gesammelten Erkenntnisse berichten.