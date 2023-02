Ständig Hunger? Diese 9 Lebensmittel machen lange satt

Ernährungs-Tipps

Wer ständig Hunger hat, sollte es vielleicht mal mit diesen neun Lebensmitteln probieren. Sie sollen nämlich besonders lange satt machen.

Kassel – Bei Heißhunger-Attacken wird schnell auf ungesunde Lebensmittel wie Fast-Food und Süßigkeiten zurückgegriffen. Nach dem Hunger bleibt dann oft nur das schlechte Gewissen, wenn man daran denkt, was man alles gegessen hat.

Das muss aber nicht sein, denn es gibt zahlreiche Lebensmittel, die lange satt machen. Damit spart man sich nicht nur Appetit und Heißhungerattacken, sondern auch jede Menge Kalorien.

Diese Lebensmittel machen lange satt und helfen gegen ständigen Hunger

Linsen sind voller Ballaststoffe, sie regen den Stoffwechsel an und regulieren den Blutzuckerspiegel. Im Magen quellen sie auf, deshalb ist es wichtig, gleichzeitig ausreichend zu trinken.

sind voller Ballaststoffe, sie regen den Stoffwechsel an und regulieren den Blutzuckerspiegel. Im Magen quellen sie auf, deshalb ist es wichtig, gleichzeitig ausreichend zu trinken. Quark liefert viele Proteine und enthält dabei wenig Fett. Alternativ kann man auch Hüttenkäse essen, der ebenfalls wenig Fett und dafür viele Proteine hat.

liefert viele Proteine und enthält dabei wenig Fett. Alternativ kann man auch essen, der ebenfalls wenig Fett und dafür viele Proteine hat. Haferflocken sind ebenfalls voller Ballaststoffe, quellen im Magen-Darm-Trakt auf und halten so lange satt.

sind ebenfalls voller Ballaststoffe, quellen im Magen-Darm-Trakt auf und halten so lange satt. Kartoffeln halten den Blutzuckerspiegel stabil und machen dadurch lange satt, deshalb sollen Kartoffeln auch beim einfachen Abnehmen helfen.

halten den Blutzuckerspiegel stabil und machen dadurch lange satt, deshalb sollen Kartoffeln auch beim einfachen Abnehmen helfen. Eier sind voller Proteine, die lange satt machen und den Stoffwechsel ankurbeln.

sind voller Proteine, die lange satt machen und den Stoffwechsel ankurbeln. Bananen sind nicht nur süß, sie sind auch voller Nährstoffe, die sich positiv auf den Blutzuckerspiegel und die Darmflora auswirken.

sind nicht nur süß, sie sind auch voller Nährstoffe, die sich positiv auf den Blutzuckerspiegel und die Darmflora auswirken. Vollkornprodukte machen deutlich länger satt als Produkte aus Weißmehl. Das liegt daran, dass sie deutlich mehr Ballaststoffe enthalten.

machen deutlich länger satt als Produkte aus Weißmehl. Das liegt daran, dass sie deutlich mehr Ballaststoffe enthalten. Quinoa ist ein Pseudogetreide und enthält alle essenziellen Aminosäuren sowie jede Menge Protein.

ist ein Pseudogetreide und enthält alle essenziellen Aminosäuren sowie jede Menge Protein. Mandeln haben eine hohe Ballaststoffdichte und machen deshalb lange satt. Mandeln helfen beim Abnehmen, wenn man sie als Snack zwischendurch anstelle von ungesunden Snacks wie Chips isst. Dasselbe gilt auch für andere Nüsse .

haben eine hohe Ballaststoffdichte und machen deshalb lange satt. Mandeln helfen beim Abnehmen, wenn man sie als Snack zwischendurch anstelle von ungesunden Snacks wie Chips isst. Dasselbe gilt auch für andere . Quelle: Geo, eatsmarter.de

Ständig Hungrig? Warum manche Lebensmittel länger satt machen als andere

Dass manche Lebensmittel länger satt machen als andere, liegt an ihren Inhaltsstoffen. Wenn ein Produkt reich an Ballaststoffen und Eiweiß ist und langkettige Kohlenhydrate besitzt, macht es länger satt, schreibt das Ernährungsportal eatsmarter.de. Das liegt daran, dass der Körper länger braucht, die Energie aus den Lebensmitteln freizusetzen. Zudem saugen sich einige Lebensmittel im Bauch mit Flüssigkeit voll, quellen auf und machen so besonders lange satt. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) bestehen viele Mahlzeiten, die lange satt machen, aus Gemüse, magerem Fleisch und Beilagen wie Kartoffeln.

Heißhungerattacken können auch durch Nährstoffmangel ausgelöst werden, zum Beispiel wenn der Körper Kohlenhydrate braucht. Häufig entstehen sie aber auch, wenn man bereits Lebensmittel gegessen hat, die voller einfacher Kohlenhydrate sind, Süßigkeiten zum Beispiel. Der Grund dafür ist, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt, anschließend aber auch wieder schnell fällt, erklärt das Wissensmagazin Quarks. Der Körper möchte dann am liebsten wieder Lebensmittel konsumieren, die schnell Energie liefern – dann bekommt man oft Appetit auf noch mehr Süßes. (kiba)

