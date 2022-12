Stadt rudert zurück: Weihnachtsmarkt ab jetzt ohne Ruhetag

Energiesparmaßnahme

+ © Jonas Walzberg/dpa Der Ruhetag wird abgeschafft: Die Stadt Fulda meldet, dass der Weihnachtsmarkt nun doch auch montags geöffnet sein soll. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Aus Energiespargründen blieb der Weihnachtsmarkt in Fulda bislang montags geschlossen. Zwei Wochen nach der Eröffnung steuert die Stadt nun aber um: Der Ruhetag fällt weg. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Auf dem Weihnachtsmarkt in Fulda kann man noch bis zum 23. Dezember den Advent „mit allen Sinnen erleben und genießen“. Um Energie zu sparen, hatte die Stadt Fulda in Abstimmung mit den Marktbetreibenden und dem Innenstadthandel bereits im September beschlossen, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr montags geschlossen zu lassen. Jetzt - zur Halbzeit - die für viele überraschende Kehrtwende. Diese Regelung ist ab sofort hinfällig.

Weshalb sich die Stadt dazu entschieden hat, den Ruhetag abzuschaffen, verrät fuldaerzeitung.de.

Auch diese Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Innenstadthandel und den Standbetreibern getroffen worden. Für die Standbetreiber sei diese neue Entscheidung nicht verpflichtend; sie könnten individuell entscheiden, ob sie an den beiden Tagen ihre Stände öffnen oder nicht. Im Vergleich zu den Vorjahren werde man insgesamt bis zu zehn Prozent Energie einsparen.