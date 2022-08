Speyer: Mehrere Verletzte bei Explosion in einem Haus

Rheinland-Pfalz

+ © Joachim Ackermann/view die agentur/dpa Zerstörte Fensterscheiben nach der Explosion. © Joachim Ackermann/view die agentur/dpa

Heftige Detonation in einem Haus in Speyer. An dem Wohn- und Geschäftshaus stürzt die Fassade ein. Es gibt mehrere Verletzte. War die Ursache eine Gasexplosion?

Speyer - Bei einer Explosion in einem Haus in Speyer sind mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um eine Gasexplosion handeln. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei an dem Wohn- und Geschäftshaus die Fassade eingestürzt. Tote habe es nicht gegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Ursache aufgenommen. Das genaue Ausmaß der Verletzungen sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt, wie es hieß. Weitere Informationen zu dem Unglück, das am Donnerstag gegen 18.00 Uhr passierte, gab es zunächst nicht. dpa