Gestrandete Pinguin-ähnliche Vögel in Spanien: Ein Überlebender aus Murcia

Tiere an der Küste von Spanien

+ © Carm Pinguin-ähnliche Vögel an der Küste von Murcia gestrandet: Einer hat‘s überlebt und wird in Cartagena wieder ausgewildert. © Carm

Wissenschaftler wundern sich über die vielen Meeresvögel, die aussehen wie Pinguine und an der Küste von Spanien gestrandet sind. Was es mit den Tordalks auf sich hat und wer überlebt hat, steht in diesem Artikel:

Cartagena – An der Küste von Murcia im Südosten von Spanien sind in den letzten Wochen ungewöhnlich viele Tordalks gestrandet. Wissenschaftler rätseln über die Gründe. In Murcia konnte einer dieser Pinguin-ähnlichen Meeresvögel gesund gepflegt werden, wie costanachrichten.com berichtet.

Eine Untersuchung des Tieres schloss eine Infektion mit der Vogelgrippe aus. Der junge Tordalk wurde von Mitarbeitern der Erholungsstation für Wildtiere in Murcia wieder in die Freiheit entlassen.