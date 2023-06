Badesaison in Spanien startet tragisch: Tödliche Unfälle in Murcia

Sommer in Spanien

Felipe G. Pagán/Rathaus Cartagena Tödliche Badeunfälle an den Stränden von Murcia im Süden Spaniens: Rettungsschwimmer rücken sieben Mal an einem Tag aus.

An den Stränden von Murcia im Süden von Spanien sterben zwei Menschen. Rettungsschwimmer müssen an einem Tag sieben Mal ausrücken. Wie es zu den Zwischenfällen kam, steht in diesem Artikel:

Murcia – Die Badesaison an der Küste von Murcia im Süden von Spanien hat tragisch begonnen. Ein 17-Jähriger ertrank an einem Strand in Águilas, eine 75-jährige Frau trieb tot auf der Wasseroberfläche in San Javier. Rettungsschwimmer mussten an einem Tag mehrmals ausrücken, um Badende in Not aus dem Wasser zu ziehen, wie costanachrichten.com berichtet.

Viele Badegäste, die beim Schwimmen in Schwierigkeiten gerieten, konnten gerettet werden. Viel Glück hatte ein zweijähriger Junge, der in Cartagena in einen Swimmingpool gefallen war.