Später Wintereinbruch – Wetter-Experten warnen vor Schnee und Orkan

Frühling nicht in Sicht

Milde Frühlingstemperaturen nicht in Sicht: Das Wetter in Baden-Württemberg hat stattdessen einen späten Wintereinbruch parat. Lesen Sie hier, was die aktuellen Prognosen zeigen:

Weiterhin lässt eine sogenannte Luftmassengrenze quer über Deutschland dem Frühling keine Chance. Im Gegenteil: Das Wetter in Baden-Württemberg könnte nach Einschätzung von Experten noch einmal richtig winterlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits am Mittwochvormittag vor Neuschnee und Glätte im Südwesten. Da wo kein Schnee fällt, wird‘s dennoch nass – mit Dauerregen und sogar Gewitter in der Nacht zum Donnerstag.

Bereits Anfang der Woche kündigte wetter.net-Experte Dominik Jung an, dass die Luftmassengrenze, die sich von Dienstag bis Donnerstag quer über Deutschland bewegt, extrem nasskaltes Wetter bringen könnte. Insgesamt soll der Frühling laut Jung etwas zu nass ausfallen. Das zeige sich vor allem im Amerikanischen Wettermodell, das für die kommenden Tage nicht nur mehr Regen, sondern auch mehr Schnee voraussagt.

