„Todkrank“ Wetter wird zur verborgenen Gefahr für die Region Stuttgart

Wettervorhersage

+ © Google Maps/ Screenshot Am Flughafen Stuttgart und in anderen Gebieten von Baden-Württemberg herrscht derzeit Waldbrandgefahr © Google Maps/ Screenshot

Das Wetter wird in den kommenden Tagen zwar häufig bewölkt, dennoch scheint in Stuttgart oft die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad, es soll keinen Niederschlag geben.

Stuttgart - In der gesamten Woche scheint die Sonne, wenn auch bei überwiegend bewölktem Himmel. Das Wetter war zum Wochenbeginn überwiegend freundlich, Regen wird laut dem Deutschen Wetterdienst in den kommenden Tagen in Stuttgart nicht erwartet. Für die Natur sind das keine guten Nachrichten.

Wie BW24* berichtet, belastet das schöne Wetter und der fehlende Regen vor allem die Wälder. Die Forstkammer warnte mit drastischen Worten: Das grüne Aussehen täusche gewaltig. „Es ist vergleichbar mit einer gut geschminkten todkranken Patientin.“

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Stuttgart stabil: Die Temperaturen bleiben frühlingshaft, mit Niederschlag ist nicht zu rechnen (BW24* berichtete).

