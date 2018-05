Sonne satt wie im Hochsommer: So heiß wird es jetzt

So heiß war es 2018 noch nicht

Sonnenhungrige kommen in Deutschland auch in den nächsten Tagen voll auf ihre Kosten. Es geht auf hochsommerliche Temperaturen zu.

Offenbach - Zumindest bis zur Mitte der neuen Woche sei fast überall im Land mit sonnigem und trockenem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Lediglich im Bergland könne es nachmittags auch mal Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen liegen im Schnitt bei 25 Grad, örtlich können sie auch auf bis zu 28 Grad, am Dienstag entlang des Rheins auch auf 29 Grad ansteigen.

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen dann mit einem Wetterumschwung, der zunächst im Westen schauerartige und gewittrige Niederschläge bringt. In der Osthälfte Deutschlands kommt das feuchte Wetter am Donnerstag an. Wirklich kalt ist es tagsüber auch dann nicht - allerdings soll es in den Nächten noch recht kühl werden.

dpa