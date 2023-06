Sommer-Prognose 2023: Experte befürchtet 40-Grad-Welle im Juli - Konkrete Regionen im Fokus

Wetter

Das Wetter bleibt sommerlich. Experten wagen einen Ausblick auf Juli und August. In einigen Regionen Deutschlands könnte es besonders heiß werden.

Kassel – Der Sommer in Deutschland ist da. Zahlreiche Regionen verzeichnen bereits seit mehreren Tagen hohe Temperaturen und Sonne satt. Das sommerliche Wetter soll auch in den kommenden Tagen anhalten, die nächste Hitze-Welle lässt laut Meteorologen nicht lange auf sich warten.

Doch wie sieht das Wetter im weiteren Verlauf des Sommers aus? Die Wetter-Experten haben einen ersten Ausblick auf die Monate Juli und August gewagt. In einigen Regionen könnte demnach es richtig heiß werden.

Sommer-Wetter: Experten sehen sehr warmen und trockenen Sommer

Die Langfristmodelle des amerikanischen Wetterdienstes National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sowie das europäische Wettermodell ECMWF sehen einen sehr warmen und zugleich trockenen Sommertrend 2023. Den Berechnungen zufolge könnten alle drei Sommermonate überdurchschnittlich temperiert mit zu wenig Regen verlaufen.

Die Durchschnittstemperatur im Sommer beträgt in Deutschland 16,3 Grad. Diese Mitteltemperatur bezieht sich auf den Referenzzeitraum 1961 bis 1990, das sogenannte Klimamittel. Bereits die vergangenen Sommer waren laut Wetter-Aufzeichnungen wärmer als das Klimamittel:

2022 Mitteltemperatur 19,2 Grad (+2,9 Grad Abweichung) 2021 Mitteltemperatur 17,9 Grad (+1,6 Grad Abweichung) 2020 Mitteltemperatur 18,2 Grad\t(+1,9 Grad Abweichung) 2019 Mitteltemperatur 19,2 Grad\t(+2,9 Grad Abweichung) 2018 Mitteltemperatur 19,3 Grad\t(+3,0 Grad Abweichung) Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Bereits in den letzten Tagen des Juni zeigen die experimentellen Langfristprognosen der Wetter-Experten derzeit einen deutlichen Aufwärtstrend. Dieser könnte dann laut Meteorologen von wetter.de im Juli einen ersten Höhepunkt erreichen. Das würde bis zu 10 Grad über dem Klimamittel bedeuten. Spitzen bis um die 40 Grad in den heißesten Teilen des Landes wären demnach denkbar.

Wie die Wetter-Experten Björn Alexander und Karim Belbachir von wetter.de berichten, könne der Hotspot der Hitze in Deutschland im Westen und Südwesten liegen. Nach einer Abkühlung im weiteren Verlauf des Juli könne sich anschließend eine erneute Hitzephase mit Höhepunkt im August etablieren. Laut Meteorologen seien dann ebenfalls wieder Spitzenwerte über 40 Grad möglich.

Wetter in Deutschland: Temperaturen von bis zu 40 Grad im Sommer möglich

„Nach dem sehr warmen und trockenen Juni könnte ein sehr warmer und trockener Juli folgen“, berichtet auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung mit Blick auf die neusten Langfristprognosen. Der Juli könnte demnach deutlich wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen. Außerdem wird für den Juli weniger Niederschlag als üblich vorhergesagt. Ersten Prognosen zufolge steht uns laut Jung ein sehr warmer und sehr trockener Sommer 2023 bevor.

Damit steigt auch die Gefahr von Dürren und Waldbränden. In Deutschland ist laut Meteorologe Jung eine hohe Waldbrandgefahr gegeben. Verbreitet gilt aktuell die Stufe 3 bis 4. Vor allem in großen Teilen im Nordosten und punktuell im Südwesten der Bundesrepublik gilt derzeit die höchste Warnstufe 5.

Abkühlung wird im Sommer 2023 in Deutschland nötig sein. Wetter-Experten befürchten Temperaturen um die 40 Grad.

Die Experten von wetter.de weisen jedoch darauf hin, dass Langfristberechnungen mit entsprechender Vorsicht zu genießen seien. Bei Computertrends über einen Zeitraum von fünf bis zehn Tagen im Voraus oder gar mit Blick auf ganze Monate oder Jahreszeiten hinaus werden die klassischen Wetterprognosen verlassen und es erfolge ein Wechsel in den experimentellen Bereich.

Die aktuell sommerlichen Temperaturen in Deutschland liegen laut den Wetter-Experten des Weather Channels vor allem an der starken Dürre in Spanien und Portugal, durch die sich die Hitze schnell ausbreitet. Das Wetterphänomen El Niño kann in den nächsten Monaten zusätzlich für neue Wetterextreme und Temperaturrekorde sorgen. (hg)

