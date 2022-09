So wirken sich mehrfache Corona-Infektionen auf den Körper aus

Gesundheit

Wer sich bis jetzt noch nicht mit Corona infiziert hat, der wird es in Zukunft wohl kaum noch vermeiden können, meinen Experten.

In vielen Köpfen gehört Corona inzwischen mehr oder weniger der Vergangenheit an. Doch Experten wissen: Das Virus wird bleiben, und das noch sehr lange. Das bedeutet auch, dass eine mehrfache Corona-Infektion immer wahrscheinlicher wird. BuzzFeed News US hat mit Forschenden gesprochen, die erklären, wie der Körper auf jede neue Corona-Infektion reagiert und wer besonders gefährdet ist.

BuzzFeed.de zeigt hier, wie sich mehrfache Corona-Infektionen auf Körper und Gesundheit auswirken.

Rubriklistenbild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild