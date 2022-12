Silvester 2022: So feiert man in Spanien den Jahreswechsel

Traditionen und Bräuche

Auch in Spanien fiebert man dem Jahreswechsel 2022/2023 entgegen. Welche Traditionen und Bräuche für Spanier an Silvester dazugehören, steht in diesem Artikel:

Madrid - Für Deutsche gehört das Feuerwerk zu Silvester wie das Christkind zu Weihnachten. Doch wie feiert man eigentlich in Spanien den Jahreswechsel? Ein Brauch, auf den die Spanier auch 2022 nicht verzichten werden, sind die 12 Glückstrauben um Mitternacht. Warum in Spanien an Silvester außerdem die Farbe der Unterwäsche ausschlaggebend ist, verrät costanachrichten.com.

Andere Länder, andere Sitten und Traditionen: So jagen die Spanier zwar das ganze Jahr über zu allen möglichen Anlässen Böller und Raketen in die Luft, ausgerechnet an Silvester gehört ein Feuerwerk aber meist nicht zur Feier dazu. Stattdessen gibt es zum Jahreswechsel Glockenschläge und eine lustige Partytüte.

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild