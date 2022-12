Silvester 2022/23: So feiert Deutschland und die Welt – es dauert 26 Stunden, bis alle im neuen Jahr sind

Feuerwerk in New York und Sydney

Silvester wird nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen rund um den Globus wieder mit Feuerwerk gefeiert. Als letzte erreichen zwei unbewohnte Inseln das neue Jahr.

Berlin - Die Welt feiert Silvester wieder fast wie früher, vor Corona: Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro lässt erstmals seit Beginn der Pandemie wieder an der Copacabana mit Feuerwerk und Konzerten ohne Einschränkungen feiern. In New York (USA) ist die traditionelle Silvesterparty am Times Square angekündigt, bei der sich beim „Ball Drop“ traditionell eine blaue Kugel zur Erde senkt. In London (Großbritannien) gibt es am Riesenrad „London Eye“ erstmals wieder seit dem Jahreswechsel 2019/20 ein Neujahrsfeuerwerk – mehr als 100.000 Ticket-Inhaber werden in der Innenstadt erwartet.

Milliarden Menschen heißen in der Nacht zum Sonntag das Jahr 2023 willkommen. 26 Stunden dauert es zwischen 11 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es beginnt im Inselstaat Kiribati, geht über Australien, Asien bis Europa, Südamerika, die US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder im Pazifik.

Silvester 2022: Der erste Staat startet um 11 Uhr MEZ ins neue Jahr

Silvesterfeierlichkeiten am 31. Dezember MEZ

11 Uhr: Kiribati startet als erstes Land der Welt ins neue Jahr

12 Uhr: z.B. Neuseeland und Samoa

13 Uhr: z.B. Tuvalu im Pazifik

14 Uhr: z.B. Sydney in Australien begrüßt das neue Jahr

15 Uhr: z.B. Teile Australiens, darunter Brisbane

16 Uhr: z.B. Südkorea und Japan

17 Uhr: z.B. Philippinen, Malaysia, Singapur

18 Uhr: z.B. Thailand, Vietnam

19 Uhr: z.B. Bangladesch und Bhutan

19.30 Uhr: z.B. Indien und Sri Lanka

20 Uhr: z.B. Malediven und Pakistan

21 Uhr: z.B. Armenien, Vereinigte Arabische Emirate

22 Uhr: z.B. Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia

23 Uhr: z.B. Ukraine, Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien

0 Uhr: z.B. Deutschland und weite Teile der EU

Auch in Deutschland gilt anders als in den vergangenen Jahren vor Silvester kein Verkaufsverbot von Feuerwerk mehr. Deshalb könnte es wieder viel mehr Not- und Zwischenfälle geben. In der Neujahrsnacht wird es laut Deutschem Wetterdienst erneut ungewöhnlich mild. Vielerorts dürften die Temperaturen zu Silvester zweistellig sein – das wärmste Silvester seit 1881 steht an. Der DWD warnt, dass es vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands windig sei und Silvesterraketen vom Winde verweht werden könnten. Hier finden Sie unsere Tipps für das perfekte Schokofondue für Silvester zuhause.

Silvester 2022: So feiert Deutschland ins Jahr 2023 – die TV-Highlights

In Berlin gibt es am Brandenburger Tor wieder eine Party mit Publikum, um Mitternacht soll es kein Feuerwerk, sondern eine Lichtershow geben. Das ZDF überträgt von dort seine Silvestersendung „Willkommen 2023“ – Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner präsentieren die Show erstmals von der Ostseite, dem Pariser Platz.

In Deutschland gehen Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehren nach zwei vergleichsweise ruhigen Silvesternächten davon aus, wieder viel mehr Arbeit und Einsätze zu haben als 2021/22 und 2020/21. In den vergangenen beiden Jahren war der Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht auch deshalb verboten, um Krankenhäuser in der Pandemiezeit von zusätzlichen Patienten zu entlasten. Die Ärzteorganisation Marburger Bund rief zu Böller-Vorsicht auf – auch Schaulustige.

In Berlin sagte ein Sprecher des Unfallkrankenhauses, man rechne mit mehr Verletzungen wie abgerissenen Fingern nach missglückten Böllereien. „Wir gehen davon aus, dass in der Zeit ab etwa 3 Uhr bis in den späten Neujahrsabend durchgehend operiert wird.“ Zwei Gruppen seien besonders gefährdet: Betrunkene, die unsachgemäß mit Feuerwerkskörpern umgehen. „Und Kinder an Neujahr, die nicht gezündetes Feuerwerk oder Blindgänger aufsammeln und zünden wollen.“

Silvester 2022: So feiert die Welt – Ukrainer lassen sich das Festessen nicht nehmen

Silvester gefeiert fast wie vor der Pandemie wird auch in anderen Großstädten weltweit. In Sydney findet wieder ein Riesenfeuerwerk am berühmten Opernhaus statt, in Dubai später dann am höchsten Gebäude der Welt – dort soll mit einer Lasershow auch ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Zudem ist in der emiratischen Metropole eine Lichtshow mit Hunderten Drohnen geplant.

Die Silvesterfeierlichkeiten am 1. Januar (MEZ):

1 Uhr: z.B. Großbritannien, Portugal, Island

2 Uhr: z.B. Kap Verde

4 Uhr: z.B. Teile Brasiliens (Rio), Argentinien, Uruguay

5 Uhr: z.B. Bolivien, Venezuela

6 Uhr: z.B. US-Ostküste mit New York, auch Kuba, Peru

7 Uhr: z.B. Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago)

9 Uhr: z.B. Kalifornien in den USA mit Los Angeles

10 Uhr: z.B. Alaska (USA)

11 Uhr: z.B. Honolulu in Hawaii (USA)

12 Uhr: z.B. Pago Pago (Amerikanisch-Samoa)

13 Uhr: Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)

In Kiew in der Ukraine dagegen gilt weiter das Kriegsrecht. In der immer wieder mit Raketen beschossenen Hauptstadt ist es unter Strafe verboten, Feuerwerk zu zünden. Zwar sind viele Restaurants festlich geschmückt, oft sitzen die Menschen aber nach den russischen Angriffen auf Kraftwerke wegen Stromausfällen im Dunkeln. Viele Ukrainer lassen sich aber trotz des Kriegs die Neujahrsbescherung und auch ein Festessen nicht nehmen. Silvester-Sprüche über WhatsApp – eine Auswahl der besten Neujahrsgrüße. (dpa/kat)