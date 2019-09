Hundertjährigem Kalender mit extrem wechselhafter Prognose: So soll das September-Wetter werden

Spätsommer oder Schmuddelwetter?

+ © dpa / Roland Weihrauch Sonnenblumen in der Sonne - wie viel Sonne dürfen wir im September noch tanken? © dpa / Roland Weihrauch

Der September beginnt mit einem Temperatursturz und jede Menge Regen. Bedeutet das, den endgültigen Abschied vom Sommer oder dürfen wir uns auf einen sonnigen Herbst freuen? Wir werfen einen Blick auf den Hundertjährigen Kalender.

München - Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September erleben wir in Deutschland einen deutlichen Wetterumschwung. Konnte man vor wenigen Tagen noch im Bikini bei 30 Grad in der Sonne schwitzen, gilt es jetzt Windjacke und Regenschirm einzupacken. Dieser Abschied vom Sommer ging vielen jetzt deutlich zu schnell. Müssen wir uns wirklich schon endgültig von T-Shirts und Flip Flops verabschieden und auf Schmuddelwetter einstellen? Oder gibt es im September noch ein paar milde Spätsommer-Tage? Wir werfen einen Blick auf den Hundertjährigen Kalender.

Wetter-Vorhersage: Was ist der Hundertjährige Kalender überhaupt?

Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen, die im 17. Jahrhundert von Mauritius Knauer, einem Abt des bayerischen Klosters Langheim, verfasst wurde. Er ging davon aus, dass die Himmelskörper Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur das Wetter entscheidend beeinflussen, und zwar abwechselnd jeweils ein Jahr lang. Dieser Logik zufolge würde sich das Wettergeschehen alle sieben Jahre wiederholen und so auch in Zukunft Vorhersagen ermöglichen, so Knauers Annahme. Seine Beobachtungen veröffentlichte er unter dem Titel „Calendarium oeconomicum practicum perpetuum“, der bis heute in mehreren Verlagen als „Hundertjähriger Kalender“ erscheint.

Wetter im September - das sagt der Hundertjährige Kalender

Was also prophezeit nun der Hundertjährige Kalender für das Wetter im September 2019? Zuerst einmal sei gesagt, dass 2019 ein Merkur-Jahr ist und das steht allgemein eher für trockenes und gleichzeitig kaltes Wetter. Und speziell für den September sehen die damaligen Notizen des Abtes wie folgt aus:

Am 1. und 2. September sollte sich das schöne Wetter der vergangenen Wochen laut Knauers Aufzeichnungen eigentlich fortsetzen. Beim Blick nach draußen hat sich diese Annahme schon mal nicht bewahrheitet. Denn gerade zum 1. September sind die Temperaturen in weiten Teilen Deutschlands deutlich gesunken. Am 3. und 4. September ist dem Hundertjährigen Kalender zufolge mit starken Regenfällen zu rechnen. Aktuellen Vorhersagen zufolge könnte sich diese Annahme zumindest teilweise bestätigen.

Vorallem am Alpenrand warnt der Deutsche Wetterdienst derzeit bis Dienstagmorgen (3. September) vor Dauerregen. Und auch im übrigen Teil des Landes sind dicke Wolkenfelder und Schauer zu erwarten, vor allem im Nordwesten soll es regnerisch bleiben.

Mitte September: Hundertjähriger Kalender verspricht gutes Wetter

Die folgenden zwei Wochen sollen dann gut werden. Falls man dem Hunderjährigen Kalender glauben darf, dürften wir uns bis 19. September auf eine Schönwetterphase freuen, die nur am 9. September von Unwettern unterbrochen werden soll.

Ende September soll ins Wasser fallen

Von 20. bis 28. September lassen die damaligen Beobachtungen auf wechselhafte Aussichten schließen. Die letzten beiden Septembertage fallen laut Knauers Aufzeichnungen dann so richtig ins Wasser.

Nach Ansicht von Meteorologen sind allerdings keine ernstzunehmenden Prognosen anhand des Hundertjährigen Kalenders möglich. Bei zutreffenden Vorhersagen gehen Experten eher von Zufällen aus.

Das Original des „Calendarium oeconomicum practicum perpetuum“ (Hundertjähriger Kalender) ist als digitale Version auf der Homepage der Staatsbibliothek Bamberg zu sehen.

va