SEK-Einsatz in Kirchheim: Randalierer verschanzt sich mit verletzter Person

Randalierer hat auch Feuer gelegt

+ © TVnewsHessen Einsatz in Kirchheim: Ein Mann randaliert in einem Gebäude und hat offenbar eine andere Person schwer verletzt. © TVnewsHessen

In Kirchheim läuft am späten Dienstagabend ein SEK-Einsatz: Ein Mann ist vollkommen ausgerastest und randaliert in einem Mietshaus - eine Person wurde offenbar schwer verletzt.

SEK-Einsatz im osthessischen Kirchheim .

. Ein Mann randaliert und hat offenbar eine andere Person schwer verletzt .

. Feuerwehr ebenfalls im Einsatz.

Kirchheim - Am späten Dienstagabend musste das SEK in Kirchheim ausrücken. Ein im Ort bekannter Mann ist vollkommen ausgerastest und hat in einem Mietshaus an der Hauptstraße randaliert.

Menschen sind aus dem Haus geflohen - teils über das Dach

Drei Personen sind aus dem Gebäude geflohen - eine davon nach ersten Infomationen über das Dach.

SEK-Einsatz in Kirchheim: Eine Person offenbar schwer verletzt

Am Abend ist die Situation vor Ort noch unklar: Warum der Mann ausgerastet ist und ob es einen Streit als Auslöser gab, steht noch nicht fest. Allerdings ist nach ersten Informationen eine Person im Haus erheblich verletzt worden.

Auch hier stehen die genauen Umstände noch nicht fest. Die Einsatzkräfte kommen nicht ins Haus und können der verletzten Person nicht helfen. Die Polizeibeamten verhandeln am späten Abend mit dem Mann.

Feuerwehr ebenfalls im Einsatz: Randalierer hat im zweiten Stock ein Feuer gelegt

Ausgerückt war das SEK weil sich der Randalierer in dem Haus verschanzt hat und Möbel und andere Gegenstände aus dem zweiten Stock auf die Straße geworfen hatte. Auf der Hauptstraße vor dem Haus sieht es aus wie ein Schlachtfeld.

Zudem hat er in der zweiten Etage ein Feuer gelegt. Deshalb ist auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz, die den Brand durch ein Fenster gelöscht hat. Die Beamten mussten die Feuerwehrleute vor dem Randalierer schützen. Insgesamt sind aktuell rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. (dir)

Wir berichten weiter.