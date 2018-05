Segelflugzeuge stoßen in der Luft zusammen - aber die Insassen handeln geistesgegenwärtig

Absturz in Baden-Württemberg

Bei einem Unfall zweier Segelflugzeuge, die in der Luft zusammengeprallt sind, hatten die insgesamt drei Insassen Glück im Unglück.

Bei Hausen am Tann in Baden-Württemberg sind zwei Segelflugzeuge in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Alle drei Insassen hätten sich bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag mit Fallschirmen aus den Maschinen retten könnten, teilte die Polizei in Tuttlingen mit. Einzelne Trümmerteile gingen in der Nähe eines Sportplatzes nieder und gefährdeten Schüler. Sie brachten sich in Sicherheit.

Nach Angaben der Beamten gab es nach ersten Erkenntnissen keine ernsthaft Verletzten. Die beiden Piloten und der Copilot aus den abgestürzten Flugzeugen wurden nur vorsorglich in Krankenhäusern untersucht. Auf dem Sportplatz knickte ein Kind bei der Flucht vor den Trümmerteilen mit dem Fuß um und musste daher behandelt werden.

Weitere Flugzeugteile landeten neben einer Landstraße. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Lesen Sie auch: Pilot stirbt bei Absturz von Segelflieger in Mannheim

afp

Rubriklistenbild: © dpa / Karl-Josef Hildenbrand