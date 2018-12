Zusammenprall auf der Piste

Das Mädchen musste von einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

So hätte der gemeinsame Familienausflug zum Skifahren niemals enden dürfen. Ein vier Jahre altes Mädchen ist nach einem Skiunfall im Schweizer Kanton Bern gestorben.

Lenk im Simmental - Das Kind war mit einem anderen Skifahrer zusammengeprallt und hatte sich schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Das Kind wurde nach dem Unfall am Donnerstag mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Dort starb das Mädchen am späten Freitagabend.

