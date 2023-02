„Schwarze Schar“: maskierte Unbekannte als Höhepunkt der Fasnacht

Fasching

© Königer, Gerhard Der Einmarsch der „Schwarzen Schar" ist der Höhepunkt der Ellwanger Fasnacht.

Fasnachtliche Erscheinung in Ellwangen: Was hat es mit der 1851 gegründeten „Schwarzen Schar“ auf sich? Mehr dazu lesen Sie hier:

Es ist schon eine ganze Weile her, dass man in Ellwangen den Einmarsch der „Schwarzen Schar“ in seiner ganzen Pracht erleben durfte. Am kommenden Sonntag steigt mit dem Auftritt „der Pennäler Schnitzelbank“ der Höhepunkt der regionalen Fasnacht in voller Länge und mit voller Intensität. Ein Auftritt, der weit über die Region hinaus seinesgleichen sucht und weder mit dem rheinischen Karneval noch mit der schwäbisch-alamannischen Fasnacht so richtig herzuleiten ist.

Die Ursprünge sind unklar. Wer steckt unter den Masken? Wie kann Gruppe von rund 100 Personen in einer Kleinstadt wie Ellwangen unerkannt bleiben? Und wie kommt es, dass die Gruppe, trotz ihrer teilweise derben Verse, noch nicht verboten wurde? Was wirklich über die „Schwarze Schar“ bekannt ist, verrät die Schwäbische Post.