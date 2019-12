Übernachtung mit Freunden endet fürchterlich: 9-Jährige von Einbrecher in Wohnwagen missbraucht

Mann steigt in Camping-Mobil ein

Eine widerliche Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Ein Mann missbrauchte ein Mädchen, das zusammen mit anderen Kindern in einem Wohnwagen schlief.

Vier Kinder haben am Sonntag in einem Wohnwagen in Schwalmtal übernachtet.

übernachtet. Ein 21-Jähriger verschaffte sich Zutritt und missbrauchte ein Mädchen.

Mithilfe des Vaters eines der Kinder konnte der Tatverdächtige gefasst werden.

Schwalmtal - Ein harmlose Übernachtung mit Freundinnen ist für ein neun Jahre altes Mädchen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag zu einem fürchterlichen Erlebnis geworden - die Schülerin wurde offenbar von einem Einbrecher missbraucht.

Vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren übernachteten in einem Wohnwagen in Schwalmtal am Niederrhein. Die Eltern erlaubten den Kindern die Übernachtung in dem Campingwagen, der auf dem Grundstück der Eltern eines der Kinder stand. Zu diesem Zeitpunkt ahnten sie noch nicht, dass sich in der Nacht Schreckliches ereignen würde.

Mann (21) dringt in Wohnwagen ein und missbraucht Mädchen (9)

Denn gegen 3.00 Uhr soll sich laut Polizei ein 21-Jähriger Zutritt zu dem unverschlossenen Wohnwagen verschafft haben. Im Wohnwagen soll er ein Mädchen (9) sexuell missbraucht haben.

Das Kind konnte in den frühen Morgenstunden zu den Eltern flüchten. Der hinzueilende Vater sah den Verdächtigen flüchten und alarmierte gegen 5.45 Uhr die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, die zunächst erfolglos verlief.

Sexueller Missbrauch in Schwalmtal: Vater erkennt Tatverdächtigen und folgt ihm

Doch gegen 10:30 Uhr meldete der Vater, dass er den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts wiedererkannt habe. Der Vater folgte dem Mann. Der 21-jährige Deutsche wurde daraufhin am Sonntag von hinzugerufenen Polizisten vorläufig festgenommen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mitteilten. Der Tatverdächtige stammt aus dem Ortsteil Waldniel, der zur Gemeinde Schwalmtal gehört.

