Schüsse an Heiligabend: Mordermittlungen im Norden Englands

Kriminalität

+ © Peter Byrne/PA Wire/dpa Fahrzeuge der Polizei stehen am Tatort nach Schüssen in einem Pub an Heiligabend in der Nähe von Liverpool. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Viele junge Leute feiern in einem Pub. Da fallen Schüsse. Eine Frau stirbt, drei Männer werden verletzt.

Liverpool - Nach Schüssen in einem Pub an Heiligabend in der Nähe von Liverpool im Nordwesten Englands ist eine Frau gestorben. Die zuständige Polizei in Merseyside leitete am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht.

Die Polizei war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht zu dem gut besuchten Pub mit vielen jungen Leuten in Wallasey Village gerufen worden.

Die junge Frau sei im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, hieß es laut Mitteilung. Auch drei Männer seien mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, mehrere weitere Menschen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa