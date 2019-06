Schrecklicher Unfall an Gesamtschule: Schüler liegt nach Sturz im Koma

In Kaiserslautern

Am Dienstag ereignete sich an der IGS in Kaiserslautern ein schrecklicher Unfall: Ein Fünftklässler stürzte in die Tiefe und liegt seither im Koma.

Kaiserslautern - Drama an der Bertha von Suttner Gesamtschule (IGS): Am Dienstagvormittag um 11 Uhr verletzte sich ein 12-jähriger Schüler bei einem Unfall schwer. Er liegt seither im Koma, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Zuvor soll der Fünftklässler auf einem Treppengeländer balanciert haben, bevor er in die Tiefe gestürzt sei. Wie LUDWIGSHAFEN24* berichtet, wurde der Unterricht an der IGS in Kaiserslautern nach dem verheerenden Unfall beendet. Schüler und Lehrer wurden von Seelsorgern betreut.

