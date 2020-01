Schrecklicher Unfall: Fußgängerin von Sattelschlepper überrollt - tot

64-Jährige stürzt auf Fahrbahn

Schrecklicher Unfall in Dortmund: Ein Sattelschlepper hat am Montag eine 64-jährige Fußgängerin überollt. Die Frau starb an der Unfallstelle.

Dortmund - Das schreckliche Unglück passierte nach Angaben der Feuerwehr gegen 9.30 Uhr auf dem Wambeler Hellweg, einer vierspurigen Hauptstraße zwischen den Dortmunder Stadtteilen Körne und Wambel.

Die 64-Jährige wollte demnach die Straße überqueren, als sie "aus bisher noch nicht geklärten Gründen" stürzte und von dem Lkw überrollt wurde, teilt die Feuerwehr mit. Die Fußgängerin hatte keine Chance, sie starb noch an der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen wurde die Strecke voll gesperrt - sowohl für Autos als auch für die Straßenbahn.

