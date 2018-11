Brutaler Überfall: Asylbewerber liegt schwer verletzt am Straßenrand - Kripo ermittelt

Im oberbayerischen Schongau

In Südbayern wurde am späten Montagabend ein pakistanischer Asylbewerber brutal zugerichtet und schwer verletzt am Straßenrand zurückgelassen. Die Kripo ermittelt.

Schongau - Passanten fanden den reglos liegenden Mann am Montagabend gegen 22 Uhr. Er lag bewusstlos an einer Straßenkreuzung im oberbayerischen Schongau. Der 28-jährige Asylbewerber aus Pakistan wurde übel zugerichtet. Die genauen Verletzungen sind bisher nicht offiziell bestätigt. Unbestätigten Informationen zufolge handelt es sich um Verletzungen an Brust, Kopf und am Genitalbereich.

Asylbewerber in Schongau schwer misshandelt

Außerdem habe man ihm ein Hemd über den Kopf gezogen. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Unfallkrankenhaus geflogen und wird dort seitdem behandelt. Er befindet sich nicht Lebensgefahr.

Mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen will das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd diese Details weder bestätigen noch dementieren. Am Dienstagnachmittag hat die Polizei den Tatort nochmal großräumig abgesucht und eine intensive Spurensicherung vorgenommen.

Am Mittwoch allerdings konnten die Beamten das Opfer bereits vernehmen, wie die Polizei auf Nachfrage gegenüber Merkur.de* bestätigte. Nach dem Gespräch könne man einen rechtsradikalen Hintergrund zumindest ausschließen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen laufen weiter.

kmm

