Frau will Grab von toten Vater besuchen - doch ein perverser 19-Jähriger hat nur eines im Sinn

Schock in Hanau: 19-Jähriger lauert einer Frau (50) am Friedhof auf. Der Fahrradfahrer könnte ein Serientäter sein, wie die Polizei mitteilt.

Hanau - Fahndungserfolg für die Polizei Südosthessen,wie extratipp.com* berichtet. Beamte haben am Montagnachmittag einen jungen Mann festgenommen. Er soll auf dem Hanauer Hauptfriedhof eine Frau (50) sexuell belästigt haben. Möglicherweise handelt es sich bei dem erst 19-Jährigen um einen Serien-Grapscher.

Gegen 15.45 Uhr war eine Besucherin des Hanauer Hauptfriedhofs laut Polizei gerade damit beschäftigt, das Grab ihres Vater zu pflegen. Von hinten näherte sich der 19-Jährige auf einem Fahrrad und griff der Frau an die Brust. Anschließend trat er in die Pedale und radelte in Richtung Dunlopstraße davon (Lesen Sie auch: Horror: Brummi-Fahrer wird ohnmächtig - weil dieses Teil in seinem Körper steckt).

Polizei schnappt Friedhofs-Grapscher: Nur eine Tat gestanden

Die Frau rief die Polizei, die Beamten konnten den Friedhof-Grapscher kurz darauf festnehmen. Der 19-Jährige musste mit auf die Wache. Dort gestand er die Tat, wie eine Polizeisprecherin gegenüber extratipp.com sagte. Anschließend wurde der Mann wieder freigelassen.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem 19-Jährigen um einen Serien-Grapscher handeln könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern laut Pressemeldung der Polizei noch an. Dem Mann werden neben der Friedhofs-Geschichte mehrere Taten vorgeworfen, die alle nach demselben Muster abgelaufen sind: Der Gesuchte näherte sich Frauen auf einem Rad, griff zu und suchte rasch das Weite.

Polizei schnappt Friedhofs-Grapscher: Tatort Hanau

Anders gelagert war ein Fall, der sich ebenfalls auf dem Hanauer Hauptfriedhof abgespielt hatte. Dabei befriedigte sich ein Exhibitionist vor einer Friedhofsbesucherin.

