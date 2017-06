Sie zündeten schlafenden Obdachlosen an: Sechs Männer vor Gericht

Mordversuch

+ © Paul Zinken U-Bahnhof Schönleinstraße. Hier wurde ein schlafender Obdachloser angezündet. Sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren stehen deswegen derzeit vor Gericht. Foto: Paul Zinken © Paul Zinken

Sechs jungen Männern wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen einen schlafenden Mann auf einer Bank in einem Berliner U-Bahnhof angezündet haben. Fahrgäste löschten die Flammen. Das Urteil wird mit Spannung erwartet.

Berlin - Nach der Berliner Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in der Weihnachtsnacht 2016 hat der Verteidiger des 21 Jahre alten Hauptverdächtigen eine Bewährungsstrafe verlangt. Es kämen maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung infrage, sagte Alexander Wendt am Dienstag. „Es bleibt der Versuch einer einfachen Körperverletzung.“ Außerdem sei sein Mandant vermindert schuldfähig - wegen Drogen und Alkohol zur Tatzeit. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen wegen versuchten Mordes eine Gefängnisstrafe von vier Jahren für den 21-Jährigen gefordert. Das Urteil sollte am Nachmittag (ab 14.15 Uhr) verkündet werden.

Angeklagt sind sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wegen versuchten Mordes. Den Flüchtlingen aus Syrien und Libyen wird vorgeworfen, in der Weihnachtsnacht 2016 den Obdachlosen auf einer Bank im Kreuzberger U-Bahnhof Schönleinstraße angezündet zu haben. Fahrgäste löschten die Flammen, der Mann aus Polen blieb unverletzt.

Für die anderen Angeklagten forderten die Verteidiger in drei Fällen eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung. Für zwei Angeklagte wurden Freisprüche verlangt. Sie hätten von dem Vorfall nichts mitbekommen, argumentierten die Anwälte.

Die Angeklagten hatten einen Tötungsversuch zurückgewiesen. Sie waren vom Tatort geflohen. Der 21-Jährige gab im Prozess die „fatale Idee“ einer Zündelei zu. Er habe ein Taschentuch in Brand gesteckt, den Mann aber „nur durch ein kleines Feuerchen aufschrecken wollen“.

Das Gericht hatte angedeutet, dass auch eine Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung infrage kommen könnte. Für den 21-Jährigen gilt das Erwachsenen-Strafrecht.

Versuchte gefährliche Körperverletzung wiegt aus juristischer Sicht nicht so schwer wie versuchter Mord. Verteidiger Wendt ging nun nur von einfacher Körperverletzung aus. Es sei keine äußerst gefährliche Handlung nachgewiesen worden. „Es bestand keine Lebensgefahr“, sagte er in seinem Plädoyer.

dpa