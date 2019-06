Schiffsunglück auf der Elbe: Historisches Segelschiff sinkt - mehrere Verletzte

Nach Kollision mit Containerschiff

Gerade erst ist die „No 5 Elbe“ aufwendig saniert worden, doch nach einer heftigen Kollision mit einem Containerschiff liegt sie nun unter den Fluten ihres namensgebenden Flusses begraben. Fünf Passagiere wurden bei dem Unfall verletzt.

München - Sie war Hamburgs letztes Überbleibsel aus der Ära des Holzschiffbaus: die „No 5 Elbe“. Vor Kurzem wurde das historische Schiff für rund 1,5 Millionen Euro saniert und erhielt unter anderem neue Außenplanken und einen neuen Achtersteven. Ende Mai kehrte es schließlich in den Hamburger Hafen zurück, wo es fortan für Ausflüge genutzt wurde.

So auch am Samstagnachmittag (8. Juni 2019), als es zu dem Unfall auf der Elbe kam: Wie die dpa in Berufung auf die Polizei meldet, ist das Segelschiff ungefähr auf Höhe Stadersand mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Der „Astrosprinter“ soll unter zypriotischer Flagge auf dem Weg zur Nordsee gewesen sein, als er gegen halb drei zu der schweren Kollision mit der „No 5 Elbe“ kam. Bei dem Unfall sind fünf der insgesamt 43 Passagiere verletzt worden, eine Frau davon schwer.

Während das Containerschiff seine Fahrt zunächst noch fortsetzen konnte, gelang es der Feuerwehr nicht mehr, das historische Segelschiff zum Ufer zu schleppen. So sank es im Mündungsbereich des Flusses Schwinge.

Genauere Angaben zum Unfallhergang gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt.

