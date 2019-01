Mann soll Liebhaber seiner Schwester erschossen haben - Motiv schockiert

Grausame Bluttat

In Salzgitter soll ein Mann den Freund seiner Schwester erschossen haben. Das Tatmotiv könnte seine Unzufriedenheit über die Beziehung der Beiden gewesen sein.

In Salzgitter hat sich eine Bluttat ereignet

Ein Mann soll den Freund seiner Schwester getötet haben

Eine Sonderkommission hat die Ermittlungen aufgenommen

Salzgitter/Niedersachsen - Ein 25 Jahre alter Iraker wurde am Samstagabend, 26. Januar, gegen 20.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Salzgitter niedergeschossen. Sanitäter versuchten den Mann zu reanimieren und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er aber wenig später seinen Verletzungen erlag. Wie nordbuzz.de* berichtet, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Mörder um den Bruder der Freundin des Opfers.

Salzgitter in Niedersachen: Syrer soll Freund der Schwester erschossen haben

+ Die Spurensicherung am Tatort © picture alliance/dpa Am Sonntag, 27. Januar, nahm eine 20 Mann starke Sonderkommission die Ermittlungen auf, die noch am selben Tag erfolgreich war: Die Polizei nahm einen 33-jährigen Syrer fest, dessen Schwester mit dem Opfer liiert war.

Er steht im Verdacht, den Freund seiner Schwester mit mehreren Schüssen ermordet zu haben, weil er mit der Beziehung der beiden nicht einverstanden war.

Messerattacke in Hannover: Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Bremen derart eskaliert, dass beide mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus mussten.

Bluttat in Salzgitter: Bruder konnte Beziehung seiner Schwester nicht dulden

Fest steht, dass Täter und Opfer verschiedene Glaubensrichtungen angehören. So sind der Syrer und seine Schwester Muslime und der erschossene Iraker war Christ. Am Montagnachmittag, 28. Januar, erließ eine Richterin Haftbefehl wegen Mordes aus niederen Beweggründen gegen den Syrer. Dieser äußerte sich während der Vernehmung nicht zu den Anschuldigungen. Am Tatort erinnern niedergelegte Rosen an die grausame Tat.

