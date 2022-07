Passagiere verärgert: Ryanair lässt Fluggäste einfach stehen

Chaos bei Ryanair

+ © IMAGO/Emmefoto Ryanair scheint momentan einige Probleme zu haben. (Symbolbild) © IMAGO/Emmefoto

Ryanair scheint momentan nicht Herr der Lage zu sein: Passagiere werden am Flughafen zurückgelassen. Flugzeiten werden geändert, um Entschädigungen zu umgehen.

Hamburg – Ryanair ist eine der bekanntesten Billig-Airlines in Europa, sorgt aber aktuell auch für viel Trubel. Einige Flug-Verbindungen der Linie verärgerten Passagiere, weil sie entweder stehen gelassen oder um Entschädigungszahlungen gebracht wurden.

Ein Flieger aus Hamburg ließ zum Beispiel einfach Passagiere am Gate stehen. Ein anderer aus Frankreich änderte die verspäteten Abflugzeiten einfach so, dass die Fluglinie, die ohnehin gerade ein sehr erfolgreiches Quartal verzeichnen konnte, gerade so um die Entschädigungen herumkam.