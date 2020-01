Spaziergänger finden ausgesetztes Baby: Wo ist seine Mutter?

Säugling unterkühlt

Ein ausgesetztes Baby haben Spaziergänger in Rüsselsheim gefunden. Es war lediglich in ein Handtuch gewickelt. Wo ist seine Mutter?

Rüsselsheim – Einen neugeborenen Säugling haben Spaziergänger am Freitagabend (17.01.2020) gegen 20 Uhr in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) gefunden. Das Baby war lediglich in ein Handtuch gewickelt.

Baby in Rüsselsheim ausgesetzt: Wo ist seine Mutter?

Das teilt das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mit. Die Finder wurden durch die Schreie des Babys auf das Baby aufmerksam. Sie alarmierten über den Notruf die Polizei.

Die Spaziergänger hatten das Kind im Rüsselsheimer Stadtteil Haßloch entdeckt. Es lag im Bereich der Liebigstraße an einem kleinen Fußweg entlang der Horlache.

Baby ausgesetzt: Polizei in Rüsselsheim sucht nach seiner Mutter

„Wären die Spaziergänger nicht auf den Säugling aufmerksam geworden, wäre das Neugeborene bei den winterlichen Temperaturen in der Nacht vermutlich erfroren“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der kleine Junge war unterkühlt. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Das Baby ist wohlauf und sein Gesundheitszustand ist laut Polizei derzeit stabil.

Baby in Rüsselsheim gefunden: Säugling nur in Handtuch gewickelt – Polizei sucht die Mutter

Bislang haben sich weder die Mutter des Babys noch andere Verwandte gemeldet. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die Mutter das Kind ausgesetzt hat.

Die Polizei versucht nun, die Identität des kleinen Jungen herauszufinden. Vor allem will sie ermitteln, wer seine Mutter ist. Deshalb bittet die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen.

Baby ausgesetzt: Wer in Rüsselsheim hat Hinweise auf die Mutter?

Wer hat in diesem Zusammenhang am Freitag (17.01.2020) in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr in der Nähe des Fundorts in der Liebigstraße in Rüsselsheim etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann sonstige Hinweise geben?