„Hohes Risiko“: EU-Behörde warnt wegen RS-Virus vor Druck auf Gesundheitssysteme

Bettenmangel in Deutschland

Deutschland leidet seit Wochen am Bettenmangel in Kinderkliniken. Nun warnt die EU-Behörde für Gesundheitsschutz vor noch mehr Druck für das Gesundheitssystem.

Stockholm – Der Druck auf viele Kliniken wird in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich weiter ansteigen. Denn die EU-Behörde für Gesundheitsschutz warnt vor den Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme in Europa durch Erkältungskrankheiten bei Kindern in diesem Winter.

EU-Behörde warnt wegen RS-Virus vor Druck auf Gesundheitssysteme

Wie das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) am Montag mitteilte, haben einige Länder der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in diesem Jahr eine erhöhte Zahl von Krankenhauseinweisungen von Kindern mit akuter Bronchiolitis durch Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (auch RS-Virus oder RSV genannt) gemeldet. Gleichzeitig seien natütlich auch Influenza- und Coronaviren im Umlauf.

„In der Folge gibt es ein hohes Risiko für erheblichen Druck auf die Gesundheitssysteme der EU und des EWR in den kommenden Wochen und Monaten“, hieß es in der ECDC-Mitteilung unter Berufung auf die Risikobewertung der in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ansässigen Behörde.

Deutschland: Seit Wochen Bettenmangel in Kliniken

Deutschland bekommt diese Auswirkungen bereits voll zu spüren: In vielen deutschen Kliniken mangelt es seit Wochen an Betten auf pädiatrischen Stationen, weil so viele Kinder mit Influenza- oder RS-Virus-Infektion aufgenommen werden müssen. Infektionen mit dem RS-Virus seien nicht ungewöhnlich, aber ihr Auftreten sei in diesem Jahr häufiger und früher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, so die ECDC-Mitteilung weiter. Auch seien Kinder überproportional betroffen. Zudem wurden alleine im Jahr 2021 fast 300 Betten abgebaut.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon warnte, die Gefahr von Ansteckungen sei in der Weihnachtszeit durch Treffen, Einkäufe und Reisetätigkeit erhöht. Regierungen rief sie dazu auf, die Gesundheitssysteme zu stärken. Impfungen gegen Influenza und Corona bei Risikogruppen sollten zudem mit Priorität durchgeführt werden.

Infektionen mit dem RS-Virus sind nach ECDC-Angaben die Hauptursache für Infektionen der unteren Atemwege bei Kindern. Kinder unter fünf Jahren, besonders bis zum Alter von sechs Monaten, sind neben Menschen über 65 die am häufigsten betroffene Altersgruppe. Die Infektionen können auch tödlich enden. „Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können“, sagte der Leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael Sasse. (md mit dpa)