Er ist auf ärztliche Hilfe angewiesen: Leon (19) vermisst - Polizei wendet sich an Öffentlichkeit 

Foto veröffentlicht

+ © Polizei Rostock Von Leon fehlte jede Spur, nun tauchte der junge Mann überraschend wieder auf. © Polizei Rostock

Der 19-jährige Leon Röckendorf aus Kneese bei Rostock gilt seit Dienstag als vermisst. Der junge Mann ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Rostock - Die Polizei Rostock wendet sich nun an die Öffentlichkeit, der 19-jährige Leon Röckendorf gilt als vermisst. Zuletzt wurde Leon am Dienstagabend gegen 19 Uhr an seinem Wohnort in Kneese gesehen, seitdem gilt der junge Mann als vermisst. Ein Foto soll nun die Suche nach dem Teenager erleichtern.

Obwohl von Leon Röckendorf erst wenige Stunden jede Spur fehlte, veröffentlichten Beamten bereits in der Nacht auf Mittwoch ein Bild des Vermissten. Leon Röckendorf ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Wie die Polizei mitteilt, verliefen bislang geführte Suchmaßnahmen und Ermittlungen ergebnislos.

Leon Röckendorf aus Kneese bei Rostock vermisst: Er braucht dringend ärztliche Hilfe

In einer zusätzlich veröffentlichten Personenbeschreibung wird Leon als etwa 160 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Der 19-Jährige wiege demnach etwa 50 Kilogramm und sei Brillenträger. Welche Kleidung Leon am Abend seines Verschwindens getragen habe, ist nicht bekannt. Er könne jedoch mit einem einfachen Tretroller bzw. Cityroller unterwegs sein.

Wer hat Leon Röckendorf seit Montagabend 19:00 Uhr gesehen oder kann Angaben zu seinem Verbleib machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Gadebusch unter Tel. 03886/7220 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Diese Personen werden ebenfalls von der Polizei vermisst:

Seit Mitte Juli werden eine 41-jährige Frau aus München und ihre 16-jährige Tochter vermisst. Jetzt berichtet eine Bekannte der Familie von einem brisanten Vorfall.

Die erst 15 Jahre alte Melissa Lange aus Erbach gilt bereits seit dem 13. August als vermisst. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto der Schülerin.

Bereits drei Jahre gilt Leonie Gritzka bereits als vermisst. Nun scheint es eine neue Spur zu der heute 18-Jährigen zu geben. Eine Zeugin meldete eine wichtige Beobachtung.