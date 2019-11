Vermisst! Wo ist Peter Meyer aus Ronshausen? Er verschwand Anfang Oktober

Es besteht eine akute Gesundheitsgefahr

Vermisst seit Anfang Oktober: Die Polizei sucht weiterhin nach dem 56-jährigen Peter Meyer aus Ronshausen.

Update am 20.11.2019 um 18.10 Uhr - Wie die Beamten mitteilen, wurde er erst vor wenigen Tagen in einem Lebensmittelmarkt in Ronshausen und in der Ortslage von Nentershausen gesehen. Die Polizei vermutet deshalb, dass er sich weiterhin im Raum Ronshausen/Nentershausen befindet.

Vermutlich übernachtet er in Hütten oder Viehunterständen in einem Waldgebiet, so die Beamten. In Anbetracht der niedrigen Temperaturen sei eine akute Gesundheitsgefährdung zu befürchten. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung nochmals um Unterstützung: Wer hat Peter Meyer gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Der Vermisste ist 1,70 Meter groß, hager, hat mittellange graue Haare und einen grauen Vollbart. Zudem trägt er eine Brille und ist meist dunkel gekleidet.

Hinweise an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/9370, die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06623/9320 oder jede andere Polizeidienststelle.

Erstmeldung am 30.10.2019 um 18.35 Uhr - Bereits seit dem 30. September fehlt von Peter Meyer aus Ronshausen jede Spur. An diesem Tag verließ der 56-Jährige sein gewohntes Umfeld und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Laut den Beamten könnte sich Peter Meyer im Bereich Ronshausen in Hütten, Viehunterständen oder Ähnlichem aufhalten und dort auch übernachten. Wegen der aktuell sinkenden Temperaturen wächst die Sorge um den 56-Jährigen.

"Es besteht eine akute Gesundheitsgefahr", heißt es in der Mitteilung der Polizei, die deshalb jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.

Wer hat Peter Mayer gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hager, hat mittellange graue Haare und einen grauen Vollbart. Zudem trägt er eine Brille und ist meist dunkel gekleidet.

Hinweise an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/9370, die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06623/9320 oder jede andere Polizeidienststelle.

