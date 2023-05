Schockierendes Unwetter-Video aus Italien: Erdrutsch reißt Straße und ganze Bäume in ein Loch

„Die Erde verschlingt alles“

In einigen Regionen Italiens treten Bäche und Flüsse aus ihren Grenzen und überschwemmen das Land. Ganze Bäume werden mitgerissen.

Rom ‒ Seit Tagen herrscht in weiten Teilen Italiens. Ausnahmezustand. Schwere Unwetter und Überschwemmungen sorgen für Erdrutsche. Noch immer herrscht Alarmstufe rot in den betroffenen Regionen. Unser aktueller Ticker informiert über die derzeitige Wetter-Lage. Die Situation in der norditalienischen Region Emilia-Romagna ist dramatisch.

Heftige Unwetter in Italien: Video zeigt Erdrutsch – ganze Bäumen werden weggespült

Ein Video zeigt schockierende Bilder, auf denen eine von Wassermassen beschädigte Straßen aufreißt und anschließend ganze Bäume von der Erde verschluckt werden.

Die Bilanz der Opfer und Vermissten sei dramatisch, heißt es in dem Instagram-Post. Derzeit müssten 8000 Menschen evakuiert werden. Viele warteten auf den Dächern auf eine Hubschrauberrettung, geht aus dem Post weiter hervor. Bilder und Fotos in den sozialen Netzwerken auf Twitter und Facebook zeigen etliche Menschen in Faenza, Ravenna und Cesena, die um Hilfe bitten, da ihre Häuser überflutet sind. Das Video auf Instagram bewegt die User. Sie schreiben:

„Eine schreckliche Katastrophe.“

„Arme Menschen, was für ein Unglück.“

„Mein Gott, wie beängstigend.“

„Das zu sehen bricht mir das Herz! Die Erde verschlingt alles.“

1962 bis heute: Die 10 größten Naturkatastrophen Deutschlands Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, Juli 2021 – Das Wettertief „Bernd“ sorgte für Starkregen von bis zu 150 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden. Die Folge: Eine Sturmflut, die rund 130 Menschen in den Tod riss. An der Opferzahl bemessen handelte es sich um die größte Naturkatastrophe seit der Hamburger Sturmflut in 1962. Der Versicherungsschadenaufwand für beschädigte Wohngebäude, Betriebe, Kraftfahrzeuge etc. beträgt etwa 8,5 Milliarden Euro. Bis heute fallen Wiederaufbauarbeiten an. © dpa / Thomas Frey Göppingen in Baden-Württemberg, Juli 2013 – Das Hagelunwetter zog über den Großraum Tübingen über Reutlingen und Göppingen bis nach Bayern. Die Hagelkörner in Golfballgröße richteten versicherte Schäden von über 3 Milliarden Euro an. © dpa / Daniel Maurer Deggendorf in Bayern, Juni 2013 – Land unter in Ost- und Süddeutschland: Autos soffen ab, Keller wurden geflutet und Gebäude demoliert. Es handelte sich um einen Versicherungsschadenaufwand von etwa 2,3 Milliarden Euro. © dpa / Armin Weigel Barsinghausen in Niedersachsen, Januar, 2007 – Orkanböen reißen ein Hochhausdach aus – es landet auf den Häusern einer Wohnhaussiedlung. Kyrill fegte über weite Teile Europas und richtete deutschlandweit versicherte Schäden von etwa 3,6 Milliarden Euro an. Es handelte sich um den stärksten Orkan seit Lothar im Dezember 1999. © dpa / Jochen Lübke Ausgetrockneter Rhein während der Hitzewelle 2003. Rheinufer in Düsseldorf, Juli 2003 – Diese europäische Hitzeperiode trocknete Flüsse sowie Felder aus und zog Waldbrände mit sich. Besonders schlimm hat es Frankreich getroffen, doch auch in Deutschland zählte etwa 7000 Tote. © dpa / Martin Gerten LKW der Bundeswehr fährt durch die überflutete Stadt Flöha, Augustusburger Straße in Sachsen. Flöha in Sachsen, August 2002 – Dem Hochwasser der Elbe und Nebenflüsse fielen mindestens 45 Menschen zum Opfer. Sachsen war mit 21 Verunglückten am schlimmsten betroffen. Die versicherten Schäden dieser Katastrophe beliefen sich auf etwa 4,8 Milliarden Euro. In Deutschland zog das Unwetter von Sachsen über Sachsen-Anhalt und Brandenburg in den Norden. Auch Österreich und Tschechien waren von den flutenden Wassermassen betroffen. © Imago Kahlflächen als Orkan-Folgen im Schwarzwald. Schwarzwald, Januar 2000 – Einen Monat nachdem Orkan Lothar mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde überm Schwarzwald gewütet hatte, zeigten sich die Folgen: Es sind deutschlandweit rund 40.000 Hektar Kahlflächen entstanden. © dpa / Rolf Haid Rekordwert des Oderhochwassers in Ratzdorf Ratzdorf in Brandenburg, Juli/August, 1997 – Das Oderhochwasser gilt als erste große Flutwelle im wiedervereinigten Deutschland. Besonders schwer waren Polen und Tschechien betroffen, aber auch in Deutschland flutet die Oder über und stellt weite Teile Brandenburgs unter Wasser. In Ratzdorf erreichte der Wasserstand einen Rekordwert von 6,88 Metern. © Jens Büttner/dpa Aufräumarbeiten nach Orkan „Wiebke“ Erbach in Hessen, März 1990 – Erst „Daria“, dann „Vivian“ und anschließend „Wiebke“: Drei Stürme wehten innerhalb weniger Wochen nacheinander über Deutschland. Besonders der letzte sorgte für schwere Verwüstungen – 35 Menschen verloren hierzulande ihr Leben. © dpa / lhe Häuser unterwasser während der Hamburger Sturmflut 1962. Hamburg, Februar 1962 – Eine Sturmflut wütete über Norddeutschland. Dabei versank Hamburg nach etlichen Deichbrüchen im Wasser und über 300 Menschen kamen ums Leben. Die Hansestadt fiel seither weiteren Fluten zum Opfer, doch keine war so schlimm wie diese. © Imago

Die Unwetter kosteten bereits 14 Menschen in Italien das Leben. Ein Hubschrauber stürzte beim Einsatz im Überschwemmungsgebiet ab. Zum Glück: Die Insasssen überlebten.

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram