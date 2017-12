Barbusige Aktivistin will Jesus aus Vatikan-Krippe klauen

Video zeigt Festnahme

Mit freien Oberkörper lief eine Frau am 1. Weihnachtstag auf dem Petersplatz zur Krippe. Sie wollte offenbar das Jesuskind klauen.

Rom - Barbusig lief eine Femen-Aktivistin auf die Krippe auf dem Petersplatz zu. Auf ihrem Rücken stand dabei der Schriftzug „Gott ist weiblich“. Sie nahm das Jesus-Baby an sich, wurde jedoch sofort danach von der Vatikan-Gendarmerie und weiteren Polizisten gestoppt. Sie drückten die Aktivisten auf den Boden und warfen ihr einen schwarzen Mantel über den nackten Oberkörper. Anschließend wurde sie abgeführt.

Ein Video von „RT en Español“ auf YouTube zeigt die Festnahme:

Die Aktion ereignete sich etwa zwei Stunden bevor Papst Franziskus den traditionellen Weihnachtssegen „Urbi et orbi“ an die Gläubigen auf dem Petersplatz spendete.

Immer wieder gelingt es den feministischen Aktivistinnen mit ihrem halbnackten Demos für Aufmerksamkeit in den Medien zu sorgen. Im Oktober protestierten einige Dutzend Frauen in Paris gegen die Eröffnung einer Werkschau des wegen Vergewaltigung beschuldigten Regisseurs Roman Polanski. An Weihnachten 2014 sprang eine Femen-Aktivistin in der Christmesse auf den Altar des Kölner Doms. Auf ihrem entblößten Oberkörper stand: „I am God“ - „Ich bin Gott“.

