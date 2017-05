Rheinland-Pfälzer knackt Eurojackpot - So reich ist er jetzt

Rekord-Gewinn

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Den hat ein Glückspilz aus Rheinland-Pfalz bei der jüngsten Ziehung gewonnen - und schwimmt nun in Geld.

Berlin - Mit 50,3 Millionen Euro sei dies sei der höchste Lotteriegewinn der jemals in Rheinland-Pfalz erzielt wurde, wie Westlotto am Freitagabend mitteilte. In Helsinki seien die Gewinnzahlen 3, 11, 13, 15 und 23 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 9 gezogen worden. In den vergangenen sechs Wochen war der Jackpot den Angaben zufolge auf etwa 50 Millionen Euro angewachsen. 228.137 Euro gingen zwei mal nach Bayern, einmal Nordrhein-Westfalen sowie zwei mal jeweils nach Dänemark und Finnland.

Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag stehe der Eurojackpot nun wieder bei seinem Sockelbetrag von 10 Millionen Euro, teilte Westlotto weiter mit.

Mitmachen bei der Lotterie können Spieler aus 17 europäischen Ländern. Dazu müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden.

dpa

