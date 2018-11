Mann hört Explosion – plötzlich brennt Garage lichterloh

50.000 Euro Schaden

+ © picture alliance / dpa Eine Garage in Rheine brannte in voller Ausdehnung (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Explosion am späten Abend: Ein Mann im westfälischen Rheine hörte es am Montag knallen. Dann stand plötzlich die Garage der Nachbarn in Flammen.

Rheine – Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Haus im westfälischen Rheine anrücken. Ein Anwohner hatte mehrere Explosionen gehört, wie msl24.de* berichtete.

Der Polizei zufolge hatte der Mann sich gegen 20.50 Uhr einen lauten Knapp gehört und sich daraufhin nach draußen begeben, um nach der Ursache zu sehen. Dort hörte er die nächste Explosion. Dabei bemerkte er, dass die Garage auf dem benachbarten Grundstück in Flammen stand.

+ Zu dem Brand kam es in der Straße "Stickenhover" in Rheine. © Google Maps

Brand in Rheine: 50.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Trotzdem wurden der Geräteschuppen, die Garage und das darin geparkte Auto komplett zerstört. Die Polizei Rheine schätzte den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro.

Nun ermitteln die Beamten, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Bislang gibt es zur Ursache noch keinerlei Hinweise. Sollten Zeugen etwas beobachtet haben, können sie sich bei der Polizei Rheine melden: 05971/9 38 42 15.

