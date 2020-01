Rettungswagen kracht in Höhenbegrenzung einer Brücke: Ein Patient war an Bord

Rettungshubschrauber im Einsatz

+ © Nowaczyk Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen kam es am Dienstag in Castrop-Rauxel. © Nowaczyk

Am Dienstag kam es in Castrop-Rauxel zu einem schweren Unfall. Ein Rettungswagen krachte in eine Höhenbegrenzung. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Mit einem Partienten an Bord ist Dienstag ein Rettungswagen in Castrop-Rauxel verunglückt. Das berichtet 24VEST.de* Der 63-Jährige und die Rettungskräfte des Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Am Mittag ist die Fahrerin des RTWs gegen die Höhenbegrenzung einer Brücke gefahren.

Ein Rettungshubschrauber flog zwischenzeitlich zur Unfallstelle in Castrop-Rauxel, kehrte aber ohne Patient wieder um. Das Fahrzeug ist stark beschädigt, es musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.