RETTmobil in Fulda: Die Messe wird so groß wie nie zuvor

Start am Mittwoch

+ © RETTmobil Auf dem Messegelände in Fulda-Galerie findet ab Mittwoch die RETTmobil statt. © RETTmobil

Viele Rettungskräfte in Deutschland – und teilweise aus Europa – blicken in den nächsten Tagen nach Fulda. Denn dort startet am Mittwoch die RETTmobil, die europäische Leitmesse für Rettung und Mobilität. Hintergründe erfahren Sie hier:

Lesen Sie auch RETTmobil startet Mittwoch: Messe so groß wie nie zuvor RETTmobil startet Mittwoch: Messe so groß wie nie zuvor

Fulda - Mittwoch um 9 Uhr öffnen sich die Tore der RETTmobil in Fulda. Die Messe wird so groß sein wie nie zuvor, berichtet fuldaerzeitung.de. In den vergangenen Jahren zeigte die Messe Neuheiten im Rettungswesen auf 3000 Quadratmetern Hallenfläche. Dieser Bereich vergrößert sich jetzt auf 4000 Quadratmeter.

470 Aussteller aus 20 Ländern werden präsent sein. Besucher aus mehr als 50 Ländern werden erwartet. Und die RETTmobil hat Zukunft, wie Messe-Geschäftsführer Manfred Hommel gegenüber fuldaerzeitung.de sagte: „Die Menschen wollen sich nicht in digitalen Medien über neue Produkte informieren, sondern sie wollen die neue Technik selbst erleben und von anderen Menschen erklärt bekommen.“