Restaurants in Hamburg: Ungleiche Regeln für Altona und Mitte

Außengastronomie in Hamburg

+ © Jonas Walzberg/dpa Die Außengastronomie in Altona darf bestehen bleiben, in Mitte wird sie dicht gemacht. Hamburger Gastronomen sind frustriert. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Hamburger Gastronomen aus Altona dürfen weiter draußen servieren, Restaurants in Mitte müssen dagegen in einen eingeschränkten Winterbetrieb gehen.

Hamburg – Die Corona-Pandemie scheint so langsam vorbei zu sein, hat aber noch immer Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Besonders Gastronomen können davon ein Lied singen.

Warum die Außengastronomie in Altona weiterlaufen darf und in Hamburg Mitte stark eingeschränkt wird, verrät 24hamburg.de hier.

Ab dem 31. Oktober wird es Restaurants in Mitte nicht mehr erlaubt sein, auch umliegende Parkplätze und Lieferzonen als Servierfläche zu nutzen. In der Corona-Pandemie war diese Ausnahmeregelung eingeführt worden, um mehr Gäste bedienen zu können und so den Umsatzeinbußen entgegenzuwirken. Für Mitte läuft diese Regelung jetzt aus, in Altona wurde sie dagegen bis zum 31. Dezember verlängert.