So viel musst du verdienen, um mehr als 1500 Euro Rente zu bekommen

„Zynisch und respektlos“

Mehr als neun Millionen Vollzeitbeschäftigte müssen mit einer geringen Altersvorsorge rechnen. Gehörst du auch dazu?

Von den derzeit rund 22 Millionen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten in Deutschland erhalten nach jetzigem Stand etwa 9,3 Millionen im Alter eine monatliche Rente von weniger als 1500 Euro.



Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die am Montag (11. September) in Berlin bekannt wurde. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach deswegen von einem „sozialen Sprengsatz“ und forderte deutliche Rentenerhöhungen. Bereits im Juli hatte er die niedrige durchschnittliche Rente kritisiert.

+ Machst du dir Sorgen um deine Rente? © IMAGO / Pond5 Images/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Finde heraus, ob du über die 1500 Euro Rente kommst

Um auf die Altersbezüge von 1500 Euro zu kommen, musst du aktuell bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden 45 Jahre lang gearbeitet und rechnerisch einen Stundenlohn von 20,78 Euro erreicht haben. Das entspreche einem Bruttomonatslohn von 3602 Euro. Um über 1500 Euro Rente zu erhalten, muss dein Bruttomonatslohn folglich darüber hinausgehen. Die Zahlen ergeben sich aus der Regierungsantwort, über die zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet hatte.



Für eine spätere monatliche Rente in Höhe von 1200 Euro ist demnach derzeit rechnerisch ein Stundenlohn von 16,62 Euro bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden über 45 Jahre nötig. Das entspreche einem Bruttomonatslohn von 2882 Euro. Bei einer Rente von 1300 Euro wären ein Stundenlohn von 18,01 Euro beziehungsweise ein monatlicher Bruttolohn von 3122 Euro notwendig.

Ein geringes Gehalt kannst du eventuell ausgleichen, in dem du dich früh genug um eine alternative Rentenversicherung bemühst. Beispiele sind Riester, Rürup und die private Altersvorsorge.

Rente bleibt auch nach der Erhöhung des Mindestlohns gering

Auch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ändert diese Situation dem RND-Bericht zufolge nicht grundlegend. Auch nach dessen für Anfang 2024 geplanter Anhebung auf 12,41 Euro blieben die Empfängerinnen und Empfänger noch weit entfernt von den 16,62 Euro, die für eine spätere Rente von 1200 Euro benötigt würden.



„Der aktuelle Mindestlohn und die geplanten Erhöhungen der Bundesregierung führen auch nach 45 Jahren Maloche in die Altersarmut“, sagte Bartsch dazu den RND-Zeitungen. „Das ist zynisch und respektlos gegenüber Millionen Beschäftigten.“ Bartsch forderte eine Anhebung des Mindestlohns auf 14 Euro ab Januar 2024.

Um deine Rente nicht zu gefährden, vermeide unbedingt diese zehn Fehler.

(Mit Material der AFP)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Pond5 Images/ Collage BuzzFeed News Deutschland