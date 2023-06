Reifenhersteller Goodyear will 550 Stellen in Werk in Hessen streichen

Fulda-Reifen bleibt

Der Reifenhersteller Goodyear will in Fulda Arbeitsplätze abbauen. Rund 550 Stellen stehen in dem Werk in Osthessen auf der Kippe. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Goodyear will im Werk Fulda rund 550 Arbeitsplätze abbauen. Das erklärt das Unternehmen auf Anfrage der Fuldaer Zeitung. Grund sei der kriselnde Automarkt in Europa. Aktuell hat das Werk Fulda rund 1150 Mitarbeiter. Die Ankündigung zum Stellenabbau soll laut Goodyear jedoch keine Auswirkungen auf die Reifenmarke Fulda haben. „Fulda-Reifen werden in mehreren Produktionsstätten in EMEA produziert und weiterhin an Kunden in Deutschland und in anderen EMEA-Märkten geliefert“, so Goodyear.

Die EMEA-Region umfasst laut reifenpresse.de Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Das Unternehmen erklärt weiter: „Wir schätzen den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fulda und sind entschlossen, alle Betroffenen angemessen zu unterstützen.“ Goodyear hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Hundert Jobs in Fulda abgebaut.