Beamte entdecken verletzten Mann im Gebüsch - in einer nahen Wohnung folgt der Schock

Todes-Rätsel in Regensburg

+ © dpa / Arno Burgi Todes-Rätsel in Regensburg. (Symbolbild) © dpa / Arno Burgi

In Regensburg hat die Polizei am Mittwoch zunächst einen verletzten Mann im Gebüsch gefunden. Kurz darauf entdeckten sie in einer nahen Wohnung eine tote Frau.

Drama in Regensburg

Die Polizei hat einen verletzten Mann sowie eine tote Frau aufgefunden

Alles deutet auf ein Verbrechen hin Regensburg - Am Nachmittag des Mittwoch (4. Dezember 2019) fanden Passanten in einem Gebüsch nahe des Graßer Wegs in Regensburg einen verletzten Mann und informierten die Rettungskräfte. Neben einem Krankenwagen wurde auch die Polizei hinzugezogen, die sofort die Umstände der Verletzungen zu ermitteln versuchte. Der Mann wurde unterdessen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. - Am Nachmittag des Mittwoch (4. Dezember 2019) fanden Passanten in einemnahe desin Regensburg einenund informierten die Rettungskräfte. Neben einem Krankenwagen wurde auch diehinzugezogen, die sofort die Umstände der Verletzungen zu ermitteln versuchte. Der Mann wurde unterdessen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Drama in Regensburg: Beamte finden tote Frau in Wohnung

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer Wohnung im Regensburger Stadtteil Ziegetsdorf. Dort machten sie eine grausame Entdeckung: In der Wohnung lag eine tote weibliche Person. Allem Anschein nach ist diese gewaltsam ums Leben gekommen.

Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen: Kriminalpolizei Regensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Regensburg hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt aufgenommen. Auch die Staatsanwaltschaft wurde hinzugezogen. Die tote Frau soll nun rechtsmedizinisch untersucht werden, um die genaue Todesursache zu ermitteln.

Tote und Verletzter in Regensburg gefunden - Hintergründe noch unklar

Weitere Angaben zu den Personen, wie Herkunft oder Alter, konnte die Polizei derzeit noch nicht tätigen. Sie hat für Donnerstag (5. Dezember 2019) eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz angekündigt.

Ebenfalls bei Regensburg lieferte sich die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Autofahrer, der vor einer Kontrolle geflohen war. Die Beamten feuerten Schüsse ab. Ein Unfall konnte verhindert werden, wie merkur.de* berichtet.

Nicht verhindert werden konnte ein tragischer Unfall in München während des Oktoberfests. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Nun stand der Unfall-Fahrer vor Gericht, wo sich bewegende Szene abspielten. Das Urteil stößt auf Unverständnis, berichtet, tz.de*.

*merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

kah