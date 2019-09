"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack  lästert über "Love Island"-Teilnehmer

Neue Staffel auf RTL2

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen lästert ordentlich ab. Diesmal nimmt sie sich die "Love Island"-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf RTL2 vor, wie 24vest.de* schreibt.

Auf ihrem Instagram-Profil lästert Carina zunächst über Kandidatin Melissa, die in einem Solarium arbeitet. Nicht besser kommt Ricarda weg, die in derRTL2-Sendung davon erzählt, dass ihre Größe zwischen 1,74 und 1,75 Meter schwankt. "Wahrscheinlich wenn sie sich mal misst, wenn sie Socken an hat, dann ist das wahrscheinlich der fehlende Millimeter...", sagt Carina.

Dennis bekommt einiges zu hören

Aber auch die Männer bekommen einiges zu hören. Vor allem Dennis hat es der Recklinghäuserin angetan. Denn der scheint immer zu nuscheln oder permanent das Gleiche zu sagen.

Und natürlich hat Carina noch einen Spruch für Erik, den sie Paul Jahnke 2 in Anspielung an den Bachelor nennt: "Er ist ja Naturfotograf. Aber in der Sendung hat er nichts zu fotografieren. Denn da ist ja alles Plastik." - Rumms das hat gesessen.

Auf jeden Fall ist für Carina Spack in der aktuellen Staffel Jana Ina die Hübscheste auf Mallorca. Allerdings handelt es sich dabei um die Moderatorin und nicht um eine der Teilnehmerinnen.

Carina Spack nimmt kein Blatt vor den Mund

Dagegen spricht sie eine der neuen Influencerinnen direkt an - denn diese schulde Carina noch Geld und könne bei einem Sieg doch etwas von der Prämie abgeben - die aktuelle Staffel verspricht spannend zu werden. Und dann wartet da ja noch die kommende Staffel von Bachelor in Paradise mit Carina Spack. Sie soll übrigens in Regensburg mit Serkan Yavuz gesehen worden sein...

Randolf Leyk

