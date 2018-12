Auto fährt in wartende Menschen an Bushaltestelle - viele Verletzte

Auch Autofahrer unter den Verletzten

+ © dpa / Marcel Kusch Noch ist unklar, warum in Recklinghausen ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. © dpa / Marcel Kusch

In Recklinghausen ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, die vor einer Bushaltestelle warteten. Neun Wartende wurden verletzt.

Recklinghausen - In Recklinghausen ist am Donnerstag ein Autofahrer in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle gefahren. Neun Wartende wurden verletzt, ein Mensch erlitt bei dem Vorfall schwerste Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch der Autofahrer wurde demnach verletzt.

Recklinghausen: Mann fährt in Menschenmenge

Beim Eintreffen der Polizei saß der Mann noch in dem Auto. Er wurde ebenso wie sechs weitere Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

AFP

