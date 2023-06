Rauchwolke erreicht BW: Waldbrände in Kanada wirken sich auf Wetter aus

Etwas liegt in der Luft

Von Waldbränden in Kanada zieht eine gigantische Rauchwolke nach Europa. Auch in Baden-Württemberg ist der Qualm mittlerweile angekommen. Lesen Sie hier, was das für uns bedeutet:

Seit Wochen brennt in Kanada der Wald. Mittlerweile ist das Flammen-Inferno so groß, dass die Rauchwolke auch über Europa angekommen ist. Auf Satellitenbildern taucht der Qualm wie eine gigantische Wolkenfront am Himmel auf. Selbst in Baden-Württemberg kann man den Rauch mittlerweile sehen. Doch was bedeutet das für uns?

SÜDWEST24 verrät, warum die gigantische Rauchwolke von den Waldbränden in Kanada sich nun hier auf das Wetter auswirkt.

Apokalyptische Bilder kommen Anfang Juni aus Übersee: New York ist in tiefes Orange getaucht. Mittlerweile verdunkelt die Rauchwolke bereits Teile Europas. Und jetzt erreicht der Rauch auch uns. (paw)

