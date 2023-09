„Ethische Fragwürdigkeit“ – Radiosender verzichtet weiterhin auf Rammstein-Songs

Ermittlungen wurden eingestellt

Die Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wurden eingestellt. Ein Radiosender setzt dennoch ein Statement gegen die Band.

Berlin - Die Affäre um Rammstein-Leadsänger Till Lindemann bewegte nicht nur die Gemüter vieler Musikfans. Der Frontmann musste sich schwerwiegenden Vorwürfen entgegen sehen. Die Ermittlungen in dem Fall wurden zwar eingestellt, doch ein Radiosender setzt nun dennoch ein Statement: Radio Eins spielt im Rahmen der „Sommer-Sonntage“ die bereits geplanten Songs der Band nicht.

Radio Eins und RBB fehlt die „inhaltliche Auseinandersetzung der Band“ mit dem Casting-System

Die Hörer des Senders hätten die Verdachtsberichtserstattung um Lindemann aufmerksam verfolgt, so Rundfunk Berlin-Brandenburg in einem Statement: „Das Interesse daran war und ist sehr groß, auch bei unserem Publikum.“ Weiter heißt es von der Rundfunkanstalt: „Rammstein-Songs wurden im Rahmen der Sommer-Sonntage nicht gespielt, im Tagesprogramm waren sie schon zuvor kein wesentlicher Bestandteil.“ Und der Sender geht noch weiter: In Absprache mit Rammstein-Keyboarder Flake, gegen den es ebenfalls Vorwürfe gab, soll dessen Sendung und Podcast pausieren.

Eine strafrechtliche Relevanz sei laut dem Sender aber nie das einzige oder gar das maßgebliche Argument gewesen. Laut RBB stehe vielmehr die „ethische Fragwürdigkeit des unwidersprochenen Casting-Systems im Raum“. So sei eine inhaltliche Auseinandersetzung der Band mit dieser Praxis bis heute ausgeblieben. Die Folge: „Daher bleibt Radio Eins aktuell bei seiner bisherigen Haltung.“

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Lindemann ein - zu wenige melden sich

Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte die Ermittlungen eingestellt, nachdem die Auswertung der verfügbaren Beweismittel keine Anhaltspunkte dafür erbracht habe, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, begründete die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung. „Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben. Till.“, schrieb der 60-jährige Lindemann darauf bei Instagram.

„Mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich – auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens – an Journalistinnen und Journalisten“, hieß es in der ungewöhnlich langen Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Es sei daher nicht möglich gewesen, Vorwürfe „ausreichend zu konkretisieren“ oder die Glaubwürdigkeit von möglichen Opfern zu klären.

Mehrere Frauen hatten seit Mai Vorwürfe vorgebracht und Situationen bei Partys im Umfeld der Band geschildert, die sie nach eigenen Angaben teils als beängstigend empfanden. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Shelby Lynn soll Äußerungen zurücknehmen, forderten die Anwälte von Till Lindemann. Das Landgericht Hamburg entschied aber nun zugunsten der Whistleblowerin im Rammstein-Skandal. (cgsc mit dpa)

