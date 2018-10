Rache für getötetes Mädchen: Zwölf Jahre Haft wegen Schüsse auf Afrikaner

Versuchter Mord und Volksverhetzung

Ein Rechtsextremist schoss willkürlich auf afrikanische Zuwanderer und muss für viele Jahre ins Gefängnis. Ein rassistisches Motiv bestreitet der Täter. Bei der Tat handelte es sich offenbar um einen Racheakt.

Macerata - Ein italienischer Rechtsextremist ist am Mittwoch wegen Schüssen auf afrikanische Migranten zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Dem 28-Jährigen waren versuchter Mord und Volksverhetzung zur Last gelegt worden, wie italienische Medien berichteten. Im Februar war er mit dem Auto durch die Stadt Macerata gefahren, hatte wahllos auf Afrikaner geschossen und dabei sechs Menschen verletzt. Die Tat einen Monat vor der Parlamentswahl hatte Italien aufgewühlt.

Der 28-Jährige, der im Vorjahr bei der Kommunalwahl Kandidat der rassistischen Lega war, räumte die Schüsse vor Gericht ein. Er bestritt aber ein rassistisches Motiv. Er habe es auf Drogen-Dealer abgesehen, sagte er. Seine Verteidiger hatten in dem Prozess ein psychiatrisches Gutachten vorgelegt, demzufolge ihr Mandat unter einer Persönlichkeitsstörung litt.

Eines der Opfer erlitt durch die Schüsse schwere Brustverletzungen. Berichten zufolge stammten die Opfer aus Mali, Ghana und Nigeria.

Februar 2018: Täter spricht von Racheakt für getötetes Mädchen

Die Schüsse hatten Panik in der Innenstadt von Macerata ausgelöst. Nach der Tat fuhr der Angreifer zum Kriegsdenkmal der 30 Kilometer von der Adriaküste entfernt liegenden Stadt, legte sich eine Italienflagge um und zeigte einen faschistischen Gruß, wie Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten. Er ließ sich dann widerstandslos festnehmen.

Kurz davor - ebenfalls im Februar 2018 - schockte eine weitere Tat die Region Marken, als die Polizei einen grausamen Fund machte: In Koffern, achtlos in einem Straßengraben abgestellt, fanden Beamte die zerstückelte Leiche eines 18-jährigen Mädchens. Ansa zufolge gab der 28-Jährige Rechtsextremist an, im Radio wieder einmal von diesem Mord gehört zu haben, als er sich zu der Tat hinreißen ließ.

