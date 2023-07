3 Produkte, die eine Warnung auf der Verpackung brauchen

Schockbilder auf Zigarettenpackungen

Bilder von Babys, die an einer Zigarette nuckeln, hat fast jeder schon einmal gesehen. Doch auch bei anderen Artikeln wäre eine Warnung ganz nett.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt erneut zum Verkauf von Zigarettenpackungen mit Schockbildern an Ausgabeautomaten an Supermarktkassen. Die Nichtraucher-Initiative Pro Rauchfrei hatte geklagt, weil an den Kassen in zwei Münchner Supermärkten Zigaretten über Automaten angeboten wurden, ohne dass Warnhinweise von außen zu sehen waren.



Die EU-Tabakrichtlinie schreibt vor, dass auf Zigarettenpackungen große abschreckende Fotos gezeigt werden müssen. Auf den Packungen waren neben einem Warnhinweis Bilder einer schwarzen Lunge oder von Krebsgeschwüren zu sehen. Die Frage, die die Richter:innen nun beschäftigt, ist: Reicht es, wenn der Kunde die Fotos beim Bezahlen sieht oder muss ein Schockbild schon am Automaten sichtbar sein? Es ist unklar, wann mit einem Urteil in diesem Fall zu rechnen ist.

Zigaretten und weitere Produkte, die schädlich für die Gesundheit sind

Neben Tabak gibt es noch andere Produkte, die die Gesundheit der Konsumenten beeinträchtigen können. In der Vergangenheit wurde sogar Spielzeug verboten, weil es giftig oder gefährlich war. Trotzdem gibt es heute noch viele Produkte, die ohne Warnhinweise im Supermarktregal stehen und fleißig von uns gekauft werden. Wir haben drei davon gesammelt, die eine Warnung bräuchten.

1. Ketchup: Ein bisschen Tomate und ganz viel Zucker

Zur Wurst oder auf die Pommes, für viele gehört der fruchtig-würzige Geschmack von Ketchup einfach dazu. Ob die Soße allerdings wegen des tomatigen Geschmacks so beliebt ist, ist fraglich, denn Ketchup enthält ziemlich viel Zucker. Laut des Informationsportals lebensmittellupe.at enthalten 20 Gramm Ketchup im Schnitt drei Würfel Zucker, bei manchen Marken sollen sogar 50 Prozent der Inhaltsstoffe aus Zucker bestehen. Selbst die zuckerfreien oder zuckerarmen Varianten sollen mit Süßstoff gewürzt werden. Dabei hat die Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte Juli den Süßstoff Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft.



Auch bei vermeintlichen gesunden Produkten wie Müsli und „Quetschies“, Fruchtbrei aus Quetschbeuteln, die vor allem bei Kindern als Obstersatz beliebt sind, ist viel Zucker enthalten. So soll ein Kind mit einem Quetschie bereits die Hälfte der maximal empfohlenen Zuckerzufuhr aufgenommen haben.

2. Kosmetikprodukte: Volle Lippen dank Plastik

Nicht nur bei Lebensmitteln wäre ein Warnhinweis auf der Verpackung nicht schlecht. Laut der Verbraucherzentrale werden in Kosmetikprodukten wie Sonnencremes, die auch schädlich sein können, wenn sie abgelaufen sind, Zahnpasta, Duschgel oder Make-up schwer abbaubare Kunststoffe in flüssiger und fester Form eingesetzt. Das ist nicht nur schlecht für unseren Körper. Über das Abwasser gelangen die Mikro- und Nanoplastikpartikel auch in die Umwelt.

3. Unappetitlich: Fleisch aus Massentierhaltung

Wie wäre es eigentlich, wenn analog zu den Schockbildern auf Zigarettenpackungen reale Bilder aus der Massentierhaltung auf Fleischprodukten zu sehen wären? Wahrscheinlich ziemlich unappetitlich. Neben dem moralisch Gesichtspunkt gibt es bei Fleisch aus Massenbetrieben aber auch gesundheitliche Bedenken.



Laut der Deutschen Umwelthilfe e.V. erhalten neun von zehn Hähnchen und Puten während der Mast Antibiotika, oftmals sogar mehrere Wirkstoffe. Je mehr Tiere auf engem Raum gehalten werden, desto mehr Arzneimittel werden verabreicht, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Durch den Verzehr gelangen die Wirkstoffe auch in den menschlichen Körper, der Resistenzen bilden kann und im Krankheitsfall eventuell nicht mehr auf Antibiotika reagiert.

